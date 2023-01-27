 غلق ميناء نويبع البحري لسوء الأحوال الجوية - بوابة الشروق
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غلق ميناء نويبع البحري لسوء الأحوال الجوية

رضا الحصري
نشر في: الجمعة 27 يناير 2023 - 10:20 م | آخر تحديث: الجمعة 27 يناير 2023 - 10:20 م
أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، في بيان مساء اليوم الجمعة، غلق ميناء نويبع البحري، بمحافظة جنوب سيناء؛ لسوء الأحوال الجوية، وشدة الرياح التي أدت إلى اضطراب حالة البحر.

وأكدت الهيئة، في البيان، إيقاف كل الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

وشدد اللواء محمد الرحيم رئيس الهيئة، على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الميناء، والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية، ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

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