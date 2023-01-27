ما تحديات وفرص تحول راديو بي بي سي إلى المنصات الرقمية؟

يسدل الستار بعد ظهر يوم الجمعة 27 يناير 2023 على آخر بث لراديو بي بي سي عربي بعد 85 عاما من الخدمة الإذاعية المتميزة.

ففي 3 من يناير 1938 خرجت إذاعة "القسم العربي" في بي بي سي إلى الوجود. ومع توالي السنوات والعقود تألق نجمها في سماء الإعلام العربي المسموع، ودخلت ملايين البيوت العربية، بفضل رصانة برامجها الإخبارية والثقافية والترفيهية، سهرت على إعدادها نخبة من أفضل الصحفيين والمنتجين والمذيعين، ذاع صيت العديد منهم، في الوطن العربي شرقا وغربا.

وسرعان ما تطورت خدمة القسم العربي في النصف الثاني من القرن الماضي، حتى أصبحت سيدة المشهد ومدرسة يحتذى بدقة خط تحرير صحافييها في نقل وتحليل وتقديم الخبر في الإعلام الناطق بالعربية. وبعد سنوات معدودة على انطلاقها أضافت بي بي سي عربي لصوتها، الذي أضحى يصدح في كل مكان، مجلات مكتوبة اتسع انتشارها عبر الوطن العربي مثل "المستمع العربي" و"هنا لندن" و"المشاهد السياسي." ولا يزال عشرات، وربما مئات، من مستمعيها يكتنزون نسخا منها حتى اليوم.

وظل القسم العربي في بي بي سي رائدا في مجال الإعلام المسموع حتى بداية القرن الحادي والعشرين عندما بدأ التقدم التكنولوجي - الذي أتاح انتشار استخدامات الكمبيوتر والانترنت، ومتابعة الأخبار عبر القنوات الفضائية التلفزيونية، والتفاعل معها عبر الهواتف النقالة ووسائل التواصل الاجتماعي - يزحف رويدا رويدا لمزاحمة الإعلام المكتوب والمسموع وإزاحتهما عن الصدارة.

زحف تكنولوجي يقصم ظهر الإعلام التقليدي