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بعد فوز الريال.. أول تعليق من فينيسيوس على واقعة «دُمية مدريد»

محمد ثابت
نشر في: الجمعة 27 يناير 2023 - 11:31 ص | آخر تحديث: الجمعة 27 يناير 2023 - 11:34 ص

علق البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، على فوز الميرنجي على أتلتيكو، بثلاثية مقابل هدف، أمس الخميس، على ملعب سانتياجو برنابيو، في الدور ربع النهائي من كأس ملك إسبانيا، بعد الواقعة الشهير لـ "الدُمية المشنوقة".

جماهير أتلتيكو مدريد كانت قد علقت دُمية مشنوقة لفينيسيوس جونيور على أحد الجسور، قبل مباراة الديربي، معلقة عليها:" مدريد تكره ريال مدريد"، ليثير هذا التصرف استياء الجميع، وتوالت البيانات الرسمية الرافضة للواقعة من كافة الأطراف.

وقال فينيسيوس على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مدريد واحد فقط، والجميع يعرفه".

ونجح فينيسيوس في تسجيل الهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقة 120، واحتفل النجم البرازيلي راقصا وسط هتافات من جماهير الميرنجي.

وحرصت جماهير الريال على دعم فينيسيوس بأن هتفت له في الدقيقة 20 وهو رقم قميصه، قائلة: "إنه واحد منا، فينيسيوس واحد منا".


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