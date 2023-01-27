إيطاليا: ميلوني تجري مفاوضات بشأن الغاز في ليبيا

قالت مصادر في وزارة الخارجية الليبية، اليوم الجمعة، إنه من المقرر أن تصل رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجا ميلوني، إلى ليبيا، غدا السبت، لإبرام اتفاق لتوسيع إمدادات النفط والغاز.

وبحسب المصادر، سيرافق رئيسة الوزراء وفد إيطالي رفيع المستوى يضم وزير الخارجية أنطونيو تاجاني ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي.

وقالت المصادر، إن الجانبين سيبحثان توقيع عقد محتمل بين شركة الطاقة الإيطالية "إيني" والمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا.

وأضافت المصادر، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها، إنه "في حالة التوصل إلى اتفاق، سيقوم الطرفان بإبرام عقد بينهما".

وذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية اليومية، أن الصفقة ستشمل مضاعفة ليبيا لشحناتها إلى إيطاليا في المستقبل.

وأضافت صحيفة "لا ريبوبليكا"، أنه من المقرر أن تلتقي ميلوني أيضا برئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة.

يذكر أنه في نهاية الأسبوع الماضي، وسعت إيطاليا شراكتها مع الجزائر في البحث عن بدائل للنفط والغاز الروسيين، خلال زيارة ميلوني للجزائر العاصمة.