الاستخبارات الكندية تحذر من هجمات إلكترونية انتقامية من مجموعات متحالفة مع روسيا

دعت الوكالة التي تشرف على الأمن السيبراني للحكومة الفيدرالية الكندية، إلى توخي الحذر ضد تهديد الهجمات الإلكترونية الانتقامية من قبل ما وصفتهم بـ"قراصنة متحالفين مع روسيا"، بعد ساعات فقط من وعد أوتاوا بمنح أوكرانيا أربع دبابات قتال رئيسية من طراز ليوبارد2A4.

يأتي التحذير في الوقت الذي تتعهد فيه "كيلنيت"، وهي مجموعة تصنفها كندا وحلفاؤها على أنها "مجموعة جرائم إلكترونية متحالفة مع روسيا"، بمطاردة الدول التي تدعم أوكرانيا.

وقال متحدث باسم مؤسسة أمن الاتصالات، إيفان كورونوسكي -في بيان- إن "الوكالة على علم بالتقارير المتعلقة بزيادة الجماعات الروسية المتحالفة مع الدولة التي تسعى إلى تسوية أو تعطيل الحلفاء المتحالفين مع أوكرانيا، ردا على دعمهم المستمر لحكومة أوكرانيا"، وأضاف: "يقوم المركز الكندي للأمن السيبراني، وهو جزء من مؤسسة أمن الاتصالات، بتذكير مجتمع الأمن السيبراني الكندي - خاصةً البنية التحتية الحيوية والمدافعين عن شبكات صناعة الدفاع - بتبني حالة يقظة عالية وتعزيز وعيهم بالتهديدات الإلكترونية الخبيثة وحمايتهم منها".

وأشار إلى أنه، حتى الآن، لم تشهد مؤسسة أمن الاتصالات أي ارتفاع في الهجمات ضد الحكومة الكندية.