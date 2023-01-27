يقيم بيت المعمار المصري، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، مجموعة من الفعاليات المختلفة حول العمارة والعمران، في الحادية عشرة صباح غد السبت.

يستضيف بيت المعمار المصري ندوة وورشة للعمارة التفاعلية بعنوان "البناء بالحجر" مع المعماري شريف أبو زيد، المتخصص في العمارة البيئية والريفية، والتى تتضمن التعريف بمفهوم العمارة التفاعلية، كتوجه معماري نحو عمارة إنسانية ترتقي بجودة الحياة، ثم ورشة تدريبية عن أسلوب التصميم بالحجر ومراحل التنفيذ وطريقة البناء بدون أسمنت.

وفي السادسة مساءً تقام حلقة نقاشية بعنوان "العمارة كائن حي"، مع المعماريان، أحمد دسوقي، وأحمد سري، واللذان يتحاوران حول المفهوم العضوي والمفهوم غير العضوي للحياة، وماهية الثقافة المنتجة لعمران نابض، والعلاقة الروحية بين الإنسان والعمران.

وبقصر الأمير طاز بحي الخليفة، يقدم الباحث يوسف أسامة، المتخصص في الآثار الإسلامية، في السادسة مساءً، ندوة بعنوان "المدارس الإسلامية وتاريخها"، والذي يستعرض ظهور المدارس السنية في العالم الإسلامي، في عهد دولة السلاجقة في القرن الخامس الهجري.