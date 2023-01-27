طفل ينقذ ربة منزل حاولت الانتحار بإلقاء نفسها تحت عجلات قطار في أسوان

نجح طفل عمره 12 سنة في إنقاذ ربة منزل حاولت الانتحار بإلقاء نفسها تحت عجلات القطار بمدينة كوم إمبو بأسوان.

وكان الطفل محمد محمود (12 سنة) أثناء تواجده في الكشك الخاص بوالدة المجاور لقضبان السكة الحديد لاحظ وقوف امرأة في سن الأربعين على القضبان دون تحرك، بالتزامن مع خروج القطار القادم من القاهرة من محطة كوم إمبو مسرعا، فقام بالفرار في اتجاه ربة المنزل وسحبها من القضبان، ولكن قامت بضربة مرددة عبارات "سيبوني أموت"، حتى تدخل عدد من المارة، ومساعدة الطفل في إنقاذ ربة المنزل حتى مرور القطار.

وبسؤال ربة المنزل عن سبب أقدمها علي إلقاء نفسها تحت عجلات القطار، أكدت أنها تمر بأزمات عائلية، فضلا عن مشاكل الديون.

وبعد لحظات من الواقعة، حضرت أسرتها واصطحبتها إلى المنزل بمنطقة الألبان.