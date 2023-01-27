مدير الأمن العام اللبناني: بيروت أم الشرائع فلا تجعلوها أم الشوارع

قال المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم إن بيروت هي أم الشرائع، داعيا القضاة لعدم تحويلها إلى ما أسماه بـ"أم الشوارع".



جاء ذلك في تصريح له اليوم عقب لقائه بالبطريرك الماروني بشاره بطرس الراعي بالصرح البطريركي في بكركي بمحافظة جبل لبنان، وذلك ردا على سؤال عن قرار قاضي التحقيق في انفجار ميناء بيروت البحري القاضي طارق البيطار باستدعائه كمتهم في قضية انفجار الميناء.



وأكد اللواء إبراهيم أن اللقاء مع البطريرك الماورني في هذه الظروف الصعبة هدفه التشاور، مؤكدا استعداده للقيام بأي وساطة في ملف انتخابات الرئاسة أو أي مهمة تحقق الاستقرار للبلد، مشددا على ضرورة وجود رئيس للجمهورية باعتباره عنوانا للاستقرار.



وبشأن سفر أحد الذين أخلي سبيله في ملف انفجار ميناء بيروت، وهو ممنوع من السفر، قال المدير العام للأمن العام اللبناني: "نحن لا نقوم بشيء مخالف للقضاء".