الصليب الأحمر يطالب بضمان وصول مصابي مخيم جنين إلى خدمات الرعاية الصحية

أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن بالغ قلقها إزاء الأحداث التي وقعت في جنين، والتي أسفرت عن سقوط العديد ممن أُصيبوا أو فقدوا حياتهم.

وصرّح مدير البعثة الفرعية للجنة الدولية في الضفة الغربية أرنو ميفر، بأنّ "عدد المدنيين الذين جُرحوا أو قُتلوا نتيجة تصاعد العنف المسلّح في أجزاء من الضفة الغربية قد زاد بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الماضية".

وأضاف في بيان: "نذكّر جميع الجهات المسلّحة بالتزاماتها باحترام وحماية المدنيين وممتلكاتهم".

وتابع: "لا بدّ من حماية الطواقم والوحدات والمرافق الطبية واحترامها في جميع الظروف لضمان وصول المجتمعات المتضررة إلى خدمات الرعاية الصحية بشكل مستمر".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت صباح أمس، استشهاد شاب فلسطينى، وإصابة 13 آخرون برصاص الاحتلال الإسرائيلى، بينها إصابات خطيرة بالصدر والفخذ والكتف، خلال اقتحام قوات كبيرة من الجيش، مدينة جنين ومخيمها.

وبعدها أعلن مسؤولون فلسطينيون لشبكة بي بي سي عربية مقتل 9 أشخاص، من بينهم امرأة مسنة، خلال عملية عسكرية إسرائيلية بالضفة الغربية.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر عسكرية في الجيش الإسرائيلي، أن العملية العسكرية أحبطت عملية كبيرة كان من الممكن أن تتم ضد أهداف إسرائيلية، وأنها أدت لاعتقال مطلوب كبير كان ضالعا في التخطيط لتنفيذ عملية فلسطينية.