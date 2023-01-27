عضو الدولية لتغير المناخ: مصر مؤهلة للسيطرة على حصة كبيرة من أسواق الكربون في الشرق الأوسط وأفريقيا

أعلن الدكتور سمير طنطاوي استشاري التغيرات المناخية بالأمم المتحدة وعضو الهيئة الدولية لتغير المناخ، أن مصر ينتظرها مستقبل باهر في عملية إستصدار وتسجيل وتداول شهادات الكربون، إذا تمت إدارة هذا الموضوع بشكل إحترافي ومتوافق مع المعايير الدولية مما يؤكد قدرات الدولة المصرية في المشاركة بفاعلية نحو دفع جهود تحقيق الهدف الدولي وهو الحياد الكربوني.

جاء ذلك خلال الحديث الذى أجرته وكالة أنباء الشرق الاوسط مع الدكتور سمير طنطاوي للكشف عن التفاصيل الخاصة بشهادات الكربون وعلاقتها بالتغيرات المناخية وإطلاق أول سوق أفريقية طوعية لإصدار شهادات الكربون وتداولها، والصعوبات والتحديات التى يمكن أن تواجهها مصر فى هذا السوق الواعد .