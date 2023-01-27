لوفتهانزا للطيران تراجع مستقبل مقرها القانوني في كولون الألمانية

تجري مجموعة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" مراجعة لمستقبل مقرها القانوني في مدينة كولون.

وقال متحدث باسم الشركة إن المراجعة لا تزال في مرحلة مبكرة للغاية، ولم يتم اتخاذ قرار، أو حتى قرار مبدئي، على عكس ما أذيع في تقرير إعلامي.

وتعمل لوفتهانزا من مركزيها في ميونخ وفرانكفورت. وتضم المدينة الأخيرة مركز لوفتهانزا للطيران، حيث تتم منه إدارة الشركة تشغيليا.

كانت حكومة ألمانيا الغربية، بعد الحرب العالمية الثانية، قد سعت بشكل مبدئي إلى إعادة إنشاء شركة طيران مملوكة للدولة في كولون.

وغيرت الشركة السابقة للوفتهانزا، وهي "لوفتاج"، التي تأسست هناك في عام 1953، اسمها إلى دويتشه لوفتهانزا في عام 1954، وتتمتع بأساس قانوني بالمدينة منذ ذلك الحين. ومع ذلك، لا يعمل هناك سوى عدة مئات من الموظفين من أصل أكثر من 100 ألف موظف بالمجموعة.