إعلان حالة الطوارئ القصوى بجنوب سيناء لاحتمال تساقط أمطار

أعلنت محافظة جنوب سيناء، حالة الطوارئ القصوى اليوم السبت، تحسبًا لتساقط أمطار طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة في بيان اليوم، أن سرعة الرياح التي تضرب المحافظة على مدار يومين ماضيين تراجعت اليوم وبلغت 27 كيلو مترا في الساعة مع سطوع الشمس أعطى إحساس نوعي بالدفء نهارًا، بينما بلغت نسبة الرطوبة 54%.

وأوضح البيان أن مدينة سانت كاترين تشهد أجواء باردة نهارًا شديدة لبرودة ليلًا، وجرى إعلان حالة الطوارئ القصوى بكافة مدن المحافظة تحسبًا لتساقط أمطار طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، مع التواصل المستمر بغرف العمليات الفرعية بالمدن بشكل عام ومدينة سانت كاترين بشكل خاص للوقوف على مجريات الأمور بها أول بأول.

وأكد أن حالة الملاحة البحرية بالبحر الأحمر مستقرة، والرياح به معتدلة واتجاهها شمالية غربية، وارتفاع الأمواج به يتراوح بين 1 إلى 1,5 متر، وكافة الموانئ البحرية بالمحافظة تعمل بشكل طبيعي.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود محافظة جنوب سيناء اليوم، طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر تكون الصقيع على وسط سيناء، وتساقط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 40 % تقريبًا على مدن القناه وخليج السويس وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وتباينت درجات الحرارة بمدن محافظة جنوب سيناء، حيث بلغت درجات الحرارة العظمى بمدينة رأس سدر 21 والصغرى 11، وفي مدينة طور سيناء العظمى 20 والصغرى 12، وفي مدينة طابا العظمى 17 والصغرى 12، وسجلا مدينة سانت كاترين أقل معدل في درجات الحرارة حيث بلغت درجة الحرارة العظمى 10 والصغرى 1، فيما سجلت مدينة شرم الشيخ أعلى معدل في درجات الحرارة حيث بلغت درجة الحرارة العظمى بها 22 والصغرى15.