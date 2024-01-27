وزيرة الخارجية الألمانية تطالب بتقديم مزيد من المساعدات للاجئين في جنوب السودان

دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الجمعة، المجتمع الدولي إلى تقديم مزيد من الدعم للاجئين في جنوب السودان.

وأدلت بيربوك بهذه التصريحات أثناء زيارتها لمخيم جوروم للاجئين في جنوب السودان، الذي يأوي لاجئين من إثيوبيا وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ويكتظ بأشخاص فارين من الصراع في السودان المجاور.

ومخيم جوروم تم إنشاؤه في عام 2010 لاستيعاب ثلاثة آلاف شخص من منطقة جامبيلا الإثيوبية التي عانت من الصراع، ولكن بحلول ديسمبر بات يأوي حوالى عشرة آلاف لاجئ.

وقالت بيربوك: «أناشد بشكل خاص الدول هنا في المنطقة، ودول الخليج، ألا تتجاهل هذه المعاناة الإنسانية، بل أن تزيد بشكل كبير الدعم للنساء والأطفال هنا».

وأضافت بيربوك أن الحرب في السودان هي قبل كل شيء حرب ضد المرأة، مشيرة إلى أن العنف الجنسي والاغتصاب يُستخدمان بشكل منهجي كأسلحة في الصراع.

وذكرت بيربوك أن النساء اللاتي تحدثت إليهن في جوروم عانين من أسوأ المحن، واضطررن إلى مشاهدة بناتهن يتعرضن للاغتصاب أمامهن كما فقدن أطفالهن أثناء فرارهن.

وكانت بيربوك قد تلقت إيجازا حول الوضع في جنوب السودان في مقر بعثة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.

وفي وقت سابق من الجمعة، ذكر أعضاء في وفد بيربوك أن وزيرة الخارجية ستتوجه إلى الأردن بعد رحلتها إلى شرق إفريقيا، وستجري اليوم السبت، محادثات سياسية هناك حول أزمة الشرق الأوسط.

وقال مكتب الوزيرة إن بيربوك ستلتقي بنظيرها الأردني أيمن الصفدي.