توقف جزئي لرحلات الصيد في كفر الشيخ بسبب سوء الطقس

شهدت محافظة كفر الشيخ اليوم السبت، استمرار تساقط الأمطار الغزيرة المصحوبة بالرياح الشديدة على مختلف أنحاء المحافظة لليوم السادس على التوالي؛ ما تسبب في استمرار غلق ميناء البرلس أمام رحلات الصيد بالمحافظة لليوم السادس أمام حركة السفن ومراكب الصيد، وتسببت في توقف جزئي إلى رحلات الصيد بالبرلس.



وقال محمد شرابي شيخ الصيادين بالبرلس في تصريحات للشروق، إن حالة الطقس سيئة، ورغم ذلك خرج الصيادون إلى العمل منذ ساعات الفجر رغم غلق ميناء البرلس أمام الملاحة.



واضاف أن الصيادين قاموا بذلك نظرا الي احتياجاتهم للمال، وأن طبيعة عملهم تحتاج إلى صيد الأسماك وبيعها من أجل الحصول على احتياجاتهم، وبدون هذا العمل لن يمكنهم تلبية احتياجات أسرهم.



وقال: رغم طبيعة الطقس السيئة، إلا أن ذلك لم يكن عائقا أمام الصيادين، مضيفا: نناشدهم الحذر من الأمواج العاتية في البحر.