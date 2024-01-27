روسيا تسلم بوركينا فاسو شحنة قمح

سلمت روسيا، شحنة قمح تبرعت بها إلى بوركينا فاسو هذا الأسبوع، فيما تعزز موسكو علاقتها مع دول في القارة.

ويأتي وصول الشحنة، التي تزن 25 ألف طن، في الوقت الذي وصل فيه حوالي 100 جندي من روسيا إلى البلاد، في أول عملية انتشار واسعة في الدولة الواقعة غرب أفريقيا، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

وتوسع روسيا نفوذها في المنطقة، وتعهدت بإرسال حبوب مجانية إلى دول أفريقية، لديها علاقات قوية معها.

قال السفير الروسي اليكسي سالتيكوف، إن الشحنة تلقي الضوء على جهود لتعزيز التعاون مع بوركينا فاسو، وبناء شراكات استراتيجية عبر القارة.

وأضاف أن ذلك يشمل مساعدة بوركينا فاسو في تلبية احتياجاتها من الغذاء والطاقة والاكتفاء التكنولوجي.

ويشار إلى أن هناك العديد من الجماعات المسلحة في بوركينا فاسو، وهي دولة من دول منطقة الساحل الأفريقي، ويبلغ تعداد سكانها حوالي 21 مليون نسمة.

وينتمي بعض هذه الجماعات لتنظيم داعش، أو شبكة القاعدة.

وابتليت بوركينا فاسو، تلك البلاد التي تعاني من الفقر بالفعل رغم ما تملك من احتياطي الذهب، بفترات طويلة من الجفاف وأزمات نقص الغذاء.

وشهدت البلاد 7 انقلابات عسكرية منذ استقلالها في عام 1960.