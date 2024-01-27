موريتانيا ترحب بقرار محكمة العدل الدولية بشأن الحرب على غزة

رحبت موريتانيا، اليوم السبت، بقرار محكمة العدل الدولية بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد حرب الإبادة التي تشنها القوات الاسرائيلية ضد الفلسطينيين.

وأشادت وزارة الخارجية الموريتانية، في بيان أصدرته اليوم في نواكشوط، بالإجراءات المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل.

وقالت إنها كانت تأمل أن يتضمن القرار أمرا بالوقف الفوري لهذه الحرب الغاشمة، لكنها ترى أن ما ألزمت به المحكمة إسرائيل من تدابير تتعلق بحماية الفلسطينيين، خطوة هامة في سبيل تنفيذ قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وجددت تقديرها لجمهورية جنوب إفريقيا على تبني هذه الدعوي، وطالبت المجتمع الدولي بممارسة كل أنواع الضغوط لإلزام إسرائيل بالوقف الفوري لحربها الظالمة على الأراضي الفلسطينية.