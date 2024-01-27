 الأردن: نعمل على إجلاء 63 من مواطنينا من غزة عبر معبر رفح - بوابة الشروق
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الأردن: نعمل على إجلاء 63 من مواطنينا من غزة عبر معبر رفح

وكالات
نشر في: السبت 27 يناير 2024 - 3:31 م | آخر تحديث: السبت 27 يناير 2024 - 3:31 م

أعلنت مديرية العمليات والشئون القنصلية في وزارة الخارجية وشئون المغتربين في الأردن، أنّ العمل جارٍ على إجلاء 63 أردنيًا من قطاع غزة اليوم.

وقالت الخارجية الأردنية في بيان، إن هؤلاء الأشخاص سيغادرون من خلال معبر رفح إلى مصر، وفق وكالة الأنباء الأردنية.

وصرح المتحدث باسم الوزارة السفير دكتور سفيان القضاة، بأن فريقًا من السفارة الأردنية في القاهرة، موجود منذ بدء عمليات الإجلاء من غزة على الجانب المصري من معبر رفح للإشراف على عمليات الإجلاء للمواطنيين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة.

وأضافت أن الفريق يستقبل الأردنيين الذين يتم إجلاؤهم من غزة، مع تأمين ما يلزمهم من مساعدة ورعاية طبية، ونقلهم إلى ميناء نويبع وإلى القاهرة، بواسطة حافلات وفرتها السفارة، ليصار إلى نقلهم للمملكة بأسرع وقت ممكن.

وأكد استمرار الفريق بالتواجد على الجانب المصري من معبر رفح للإشراف على عمليات الإجلاء للمواطنيين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، وتقديم كافة أشكال المساعدة والمساندة لهم.

وأضاف القضاة أن عدد الأردنيين المقيمين والموجودين في غزة، المسجلين على قاعدة البيانات منذ بداية الحرب المستعرة على غزة، بلغ 1153 شخصاً لغاية هذا اليوم، تم إجلاء 666 منهم.


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