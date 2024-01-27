المؤبد لعاطل بعد إدانته بالاتجار في المواد المخدرة بالمطرية

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد؛ لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة المطرية.



وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم «أحمد. ص، عاطل» بدائرة قسم شرطة المطرية، إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة «الحشيش» بمنطقة المطرية متخذا منها مقرا لتجارته المشبوهة.



وألقت القوات الأمنية القبض على المتهم وعثر بحوزته على 20 قطعة مخدر الحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول للتواصل مع عملائها والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة.



وثبت بتقرير المعمل الكيماوى لمصلحة الطب الشرعى أن المضبوطات عبارة عن 20 قطعة لمادة سمراء اللون، وثبت أنها لمادة الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون مكافحة المخدرات.