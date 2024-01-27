محافظ الغربية يبحث مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ مطالب المواطنين وسرعة تنفيذها

استكمل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، لقاءاته الأسبوعية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وذلك لتلقي طلبات المواطنين، واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لحلها، حيث ناقش مع النواب كل المشاكل والطلبات المطروحة، واحتياجات المواطنين بالقطاعات بنطاق المحافظة كافة.

وأكد محافظ الغربية، خلال اللقاء اليوم السبت، أن هناك تواصلًا مستمرًا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأهمية فتح قنوات التواصل الجماهيري المختلفة سواء من خلال الجولات الميدانية في المدن والقرى ومتابعة المشروعات، أو بعقد اللقاءات مع المواطنين، أو بواسطة وسائل التواصل المختلفة لنقل مطالب أهالي المحافظة بكل ربوعها، ووضع الحلول السريعة والفورية لها بالتكاتف والتلاحم بين الجانبين التنفيذي والتشريعي.

وأشار "رحمي"، إلى أن العلاقة بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية بالمحافظة متواصلة بشكل دائم ومثمر لتنمية وتطوير الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة، مشيرًا إلى حرص المحافظة على تقديم كامل الدعم لأي أفكار أو موضوعات تهم المواطن، وتحقق مستوى الرضا والتنمية بالمحافظة.