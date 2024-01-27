بنك التنمية السعودي: 268 مليار ريال حجم التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منذ 2017

أعلن بنك التنمية السعودي، اليوم السبت، أن المملكة شهدت تقدما ملحوظا في دعم وتمويل المنشآت الصغيرة والناشئة، حيث ارتفع حجم التمويل بنسبة 150% منذ 2017، ووصل إلى أكثر من 268 مليار ريال اليوم، كما زادت أعداد المنشآت الصغيرة بنسبة 35%، ووصلت إلى 2ر1 مليون منشأة.

جاء ذلك في كلمة نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والابتكار في بنك التنمية الاجتماعية المهندس معيض بن ناصر البيشي، في ملتقى ريادة الأعمال وأنماط العمل الحديثة ، مشيراً إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تؤدي دورا حيويا في إيجاد فرص العمل، إذ تمثل ثلثي الوظائف على مستوى العالم، كاشفاً عن أن بنك التنمية الاجتماعية موّل أكثر من 100 رائد أعمال ومنشأة صغيرة وممارس للعمل الحر سنوياً، مع دعم بناء القدرات لـ200 ألف مستفيد سنوياً، فيما يرعى البنك أكثر من 100 علامة تجارية سنوياً، ونجح مستفيدو البنك في تسجيل 17 براءة اختراع، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية اليوم السبت.

وقال:"إنفاذ التمويل على رأس أولويات الأجندة العالمية للتنمية، ويتجاوز حجم الطلب العالمي على تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة 5 تريليونات دولار، حيث بلغ حجم التمويل الذي منحه البنك خلال 50 عاما نحو 150 مليار ريال، استفاد منها نحو 9 ملايين مواطن"، منوهاً إلى أن ريادة الأعمال الشاملة والتمكين والحصول على التكنولوجيا وإلى الأسواق عوامل مهمة جدا لدعم المجتمع الشاب.