بريطانيا: ضبط أكثر من 4 ملايين من السجائر الإلكترونية غير القانونية

كشفت بيانات جديدة أن عدد السجائر الإلكترونية (الفيب) المستوردة بشكل غير قانوني، والتي تم ضبطها عند الحدود البريطانية، تضاعف أربع مرات في العام الماضي.

وتظهر البيانات الجديدة التي اطلعت عليها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ردا على طلب حرية الحصول على المعلومات أن أكثر من 5ر4 مليون من السجائر الإلكترونية "فيب" ضبطتها قوة الحدود البريطانية بين يناير وأكتوبر من العام الماضي.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) بأنه جرى ضبط 4430 فقط من سجائر الفيب في 2021 وارتفع العدد إلى 988 ألفا و64 في 2022، وقفز إلى 4 ملايين و537 ألفا و689 في 2023.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية لهيئة الإذاعة البريطانية إن الحكومة "لن تتهاون مع بيع المنتجات بشكل غير قانوني والمنتجات المضرة مثل الفيب غير القانون والمقلد".

وتأتي البيانات الأخيرة بعد شهور من إعلان الحكومة إنها سوف تضع خططا لتقييد بيع الفيب للأطفال "في أقرب وقت ممكن" في العام الجديد.

وقالت وزيرة الصحة أندريا ليدسوم أمام مجلس العموم في ديسمبر الماضي إنه يمكن بدء تمرير مشروع قانون التبغ والفيب ليصبح قانونا في القريب العاجل.

ويهدف مشروع القانون إلى تقييد النكهات وأوصاف السجائر الإلكترونية حتى لا تستهدف الأطفال بشكل خاص.