تجديد حبس المتهمين بسرقة اللافتات المعدنية بالطالبية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد بحبس 4 عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة اللافتات المعدنية الخاصة بالطرق العامة والمحلات التجارية والكشافات الخاصة بالمحلات التجارية بالطالبية.

كانت معلومات قد وردت أكدتها تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة بقيام 4 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية"، مقيمين بدائرة قسمى شرطة "الأهرام، العمرانية" بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة اللافتات المعدنية الخاصة بالطرق العامة والمحلات التجارية والكشافات الخاصة بالمحلات التجارية.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم 4 وقائع بدائرة قسم شرطة الطالبية، وأرشدوا عن المسروقات لدى عميليهم سيئ النية مالك مخزن خردة، مقيم بذات العنوان، أمكن ضبطه وبحوزته "57 كشاف إنارة، لوحة إرشادية خاصة بالمرور، 3 بطاريات سيارات، 4 أبواب و2 قطعة خاصين بكبائن كهرباء، 2 لوح كلادين، كمية من الأسلاك الكهربائية، مبلغ مالى "متحصلات المسروقات".