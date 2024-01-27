قال الإعلامي أسامة كمال، إنه سيقدم كشف حساب إسرائيل بعد حكم محكمة العدل الدولية، مشيرًا في الوقت نفسه، أنه «ليس متفائلًا بالتزام تل أبيب بحكم المحكمة».

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «مساء DMC»، لمذاع عبر فضائية «DMC»، مساء السبت: «كنت أتمنى إن إسرائيل تروح المحكمة، وغصب عنكم قرار المحكمة ختم على وثيقة الدم المستمرة على مدار 113 يومًا في قطاع غزة».

ونوه أن «قرار المحكمة لن يعالج الدمار أو يعيد الشهداء أو يعالج الأطفال أو يحمي النازحين، لكنه علامة توثيق لكل التقارير الدولية والإعلامية التي رصدت إجرام إسرائيل في حربها على القطاع المحاصر»، مشيرًا إلى أن «الكرة أصبحت الآن في ملعب ضمير العالم».

وذكر أن «الرئيس الأمريكي جو بايدن، بحث هاتفيًا أمس الجمعة، مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأمير قطر تميم بن حمد، الأوضاع في غزة، وقضايا إطلاق سراح المحتجزين لدى المقاومة، وإقرار هدنة طويلة، ووصول مساعدات منقذة في كل أنحاء غزة».

وأشار إلى أن «هناك ابتسامة حسرة ترتسم على وجهه مع سماع جملة المساعدات المنقذة للحياة»، معقبًا: «مش لما تدخل المساعدات الأساسية نتكلم عن المساعدات الإضافية؟!».

واستنكر قرار الولايات المتحدة ودول أخرى تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، بسبب اتهام إسرائيل لموظفين في الوكالة الأممية بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر.

وأكمل: «برافو يا متحضرين يا بتوع المدارس يا محايدين يا ملوك الإنساني والمفهومية على موقفكم المخزي وغير المشرف، وأخاطب ضمير شعوب تلك الدول، عاجبكم اللي حكوماتكم بتعمله لإرضاء إسرائيل لمجرد توجهيه الاتهام لـ12 شخصا يعملون لصالح وكالة أممية تعمل لإنقاذ ملايين المواطنين؟!».