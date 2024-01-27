وزيرة خارجية ألمانيا تجري مشاورات مع نظيرها الأردني حول الوضع في الشرق الأوسط

عقدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اجتماعا مع نظيرها الأردني أيمن الصفدي في العاصمة الأردنية عمان، اليوم السبت، على خلفية الحرب الدائرة في قطاع غزة.



ومن المتوقع أن يتناول الاجتماع الأزمة الإنسانية في القطاع والرؤى المستقبلية الخاصة بفترة ما بعد انتهاء الحرب، ومن غير المنتظر أن يتم الإعلان عن تفاصيل الاجتماع ونتائجه المحتملة.



كانت السياسية، التي تنتمي لحزب الخضر الألماني توقفت في العاصمة الأردنية عمان خلال عودتها من جولة في شرق أفريقيا استغرقت ثلاثة أيام. وتتسم العلاقة بين بيربوك والصفدي بأنها مفعمة بالثقة.



وتورد ألمانيا إلى الأردن في الوقت الراهن أدوية ومواد طبية بقيمة 400 ألف يورو لتوفيرها للمحتاجين للمساعدة في قطاع غزة، وتستخدم في ذلك الرحلات الجوية المنتظمة للجيش الألماني، إلى قاعدة الأزرق العسكرية الأردنية حيث يشارك الجيش الألماني هناك منذ عام 2017 في العملية الدولية لمكافحة تنظيم داعش ويقوم الجيش الألماني في إطار هذه العملية بمهام نقل والتزويد بالوقود جوا.



ويقوم الأردن بدوره بتوصيل هذه المساعدات العينية إلى المستشفيات الميدانية الأردنية في غزة. وتردد أنه يجري الإعداد لمشروع آخر.



ومن المتوقع أن تتطرق محادثات بيربوك مع الصفدي أيضا إلى البحث عن حل سلمي بين إسرائيل والفلسطينيين إلى جانب وضع السكان المدنيين في غزة، حيث تؤيد الوزيرة الألمانية حل الدولتين، والذي يتضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش في سلام إلى جانب إسرائيل.



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن مؤخرا عن رفضه القاطع لمثل هذا الحل بعد انتهاء حرب غزة.