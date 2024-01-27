هيئة الترفيه السعودية تعلن عن إطلاق برنامج الإقامة الذهبية قريبا

أعلنت الهيئة العامة للترفيه السعودية، اليوم السبت، عن إطلاق برنامج الإقامة الذهبية، وهو مشروع يعكس التزام المملكة بتوفير بيئة ملهمة للمتعاونين والمستثمرين.



ويأتي برنامج الإقامة الذهبية، الذي أعلن عنه تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة، كمبادرة رئيسية تهدف إلى جذب الكفاءات والمواهب الإبداعية، وفتح أفق جديد للابتكار في قطاع الترفيه.



ويستهدف البرنامج متعاونين عاشوا تجاربهم الإبداعية مع الهيئة في الفترة السابقة، وكذلك الذين يعملون حالياً على تحويل رؤى جديدة إلى حقيقة ملموسة.



وستشمل الدفعة الأولى المتوقعة لهذا البرنامج، أكثر من 300 شخص، مما يعكس التفاعل الكبير والاهتمام الذي أثارته هذه المبادرة في أوساط المهتمين بقطاع الترفيه. يتيح البرنامج للمستفيدين الاستمتاع بإقامة فاخرة وامتيازات فريدة خلال فعاليات موسم الرياض والفعاليات الثقافية.



وتعليقًا على ذلك قال تركي آل الشيخ، عبر حسابه: "إن هذا البرنامج هو خطوة جديدة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، حيث نسعى إلى جعل المملكة وجهة مفضلة للمواهب والمبدعين في مجالات الترفيه والثقافة".



ومن المتوقع أن يشهد البرنامج إقبالًا كبيرًا من الكفاءات الدولية، مما سيسهم في تعزيز مكانة المملكة كمحور حيوي للابتكار والتميز في مجالات الترفيه والفعاليات الثقافية.



وتُمنح الجنسية السعودية من قبل رئيس مجلس الوزراء في المملكة "بناء على اقتراح وزير الداخلية، ولوزير الداخلية في جميع الأحوال وبدون إبداء الأسباب، الحق في رفض الموافقة على منح الجنسية العربية السعودية للأجنبي الذي تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها".



ويجوز منح الجنسية العربية السعودية للأجنبي الذي تتوفر فيه "أن يكون عند تقديم طلب الجنسية العربية السعودية – قد بلغ سن الرشد، واكتسب صفة الإقامة لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وأن يكون سليم العقل والجسم، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد صدر عليه حكم قضائي بالسجن في جريمة أخلاقية لمدة تزيد على ستة أشهر.



وأن يكون من أصحاب المهن التي تحتاج إليها البلاد.