 أنباء عن تبادل إطلاق نار بين زورق وناقلة بضائع قبالة سواحل عُمان - بوابة الشروق
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أنباء عن تبادل إطلاق نار بين زورق وناقلة بضائع قبالة سواحل عُمان

وكالات
نشر في: السبت 27 يناير 2024 - 12:58 م | آخر تحديث: السبت 27 يناير 2024 - 12:58 م

قالت شركة «أمبري» البريطانية للأمن البحري، السبت، إن فريقا أمنيا على متن ناقلة بضائع سائبة، تبادل إطلاق النار مع مسلحين على متن زورق صغير، بعد أن اقترب من السفينة بشكل مريب على بعد 700 ميل بحري جنوب شرقي صلالة بسلطنة عمان.

وقالت أمبري في مذكرة: «اقترب الزورق لمسافة 300 متر، قبل أن يعود نحو السفينة التي جاء منها»، مضيفة أن الطاقم والسفينة في أمان، وفق وكالة رويترز.

وكان الجيش الأمريكي قد أعلن في وقت سابق من السبت، أنه دمّر صاروخا مضادا للسفن كان موجها صوب البحر الأحمر وفي وضع الاستعداد للإطلاق، من قبل جماعة الحوثي اليمنية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» في منشور على موقع «إكس»، إن الصاروخ كان يمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة.


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