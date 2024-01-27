ألمانيا تنكس الأعلام فوق المباني الحكومية بمناسبة يوم التذكير بالهولوكوست

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من المنتظر تنكيس الأعلام فوق المباني الحكومية الألمانية إلى نصف الساري، اليوم السبت، بمناسبة الذكرى السنوية التاسعة والسبعين لتحرير معسكر الاعتقال النازي في أوشفيتس.

وأمرت وزيرة الداخلية نانسي فيزر بتنفيذ إشارة الحداد هذه للتذكير بيوم الهولوكوست العالمي الذي يتزامن مع هذه المناسبة، وذلك حسبما أعلنت وزارة الداخلية على منصة إكس.

ومن المقرر تنظيم عدد كبير من الفعاليات في أنحاء ألمانيا لإحياء ذكرى ضحايا النازية. ومن المنتظر أن تلقي فيزر كلمة خلال زيارتها للمعسكر التذكاري رافنسبروك في فيورستنبرج الواقعة على مسافة 75 كيلومترا شمال العاصمة برلين قبل ظهر اليوم.

يذكر أنه في 27 من يناير من عام 1945، حررت القوات السوفيتية الناجين من معسكر الاعتقال النازي أوشفيتس والذي يقع حاليا في مدينة أوشفيتشيم ببولندا.

ويُعْتَقَد أن عدد قتلى نزلاء معسكر أوشفيتس تجاوز المليون شخص، وكان غالبيتهم من اليهود.

وجرى اعتبار يوم تحرير هذا المعسكر بمثابة يوم تذكر الهولوكوست في ألمانيا منذ عام 1996.

وبدورها، أعلنت الأمم المتحدة في عام 2005 تاريخ تحرير هذا المعسكر كيوم دولي للتذكير بالهولوكوست.5.