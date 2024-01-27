الصحة العالمية: المرضى في مستشفيات غزة يستجدون الماء والطعام والدواء

قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، كريستيان لندمير، إن الكثير من سكان قطاع غزة يتضورون جوعا، مشيرا إلى معاناة السكان من انقطاع إمدادات الماء والغذاء الكهرباء على مدى أكثر من 110 أيام.
ووصف خلال مقابلة مع «سكاي نيوز» مساء الجمعة، الأوضاع الإنسانية بـ «الفظيعة والمروعة»، قائلا: «المرضى في المستشفيات يستجدون الماء والطعام والدواء»، لافتا إلى تدافع السكان على شاحنات المساعدات الإنسانية للحصول على أدنى احتياجات من الغذاء للبقاء على قيد الحياة.
وأكد أن دعوات الأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية من أجل السماح بعبور المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، لم تعد كافية على الإطلاق، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات وخطوات سياسية جادة.
وتابع: «الأمر منوط بالإسرائيليين، يجب أن يجعلوا قوافل المساعدات تتدفق بشكل مستمر، وعليهم أن يوفروا كل عوامل الأمان لها لتصل إلى السكان في الجنوب والشمال والوسط الذين يحتاجون للطعام والماء والدواء».
وشدد على ضرورة وقف العمليات العسكرية وإطلاق النار وتحقيق السلام، وإطلاق سراح المحتجزين، مؤكدا أن السلام هو السبيل الوحيد لمعالجة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، قائلا: «السلام هو الضوء في آخر النفق الذي سيعيد الأمل للسكان».