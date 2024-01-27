 الصحة العالمية: المرضى في مستشفيات غزة يستجدون الماء والطعام والدواء - بوابة الشروق
السبت 27 يناير 2024 1:57 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

الصحة العالمية: المرضى في مستشفيات غزة يستجدون الماء والطعام والدواء

محمد شعبان
نشر في: السبت 27 يناير 2024 - 1:36 ص | آخر تحديث: السبت 27 يناير 2024 - 1:36 ص

قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، كريستيان لندمير، إن الكثير من سكان قطاع غزة يتضورون جوعا، ‏مشيرا إلى معاناة السكان من انقطاع إمدادات الماء والغذاء الكهرباء على مدى أكثر من 110 أيام. ‏

ووصف خلال مقابلة مع «‏سكاي نيوز» مساء الجمعة، الأوضاع الإنسانية بـ «الفظيعة والمروعة»، قائلا: ‏‏«المرضى في المستشفيات يستجدون الماء والطعام والدواء»، لافتا إلى تدافع السكان على شاحنات المساعدات ‏الإنسانية للحصول على أدنى احتياجات من الغذاء للبقاء على قيد الحياة. ‏

وأكد أن دعوات الأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية من أجل السماح بعبور المساعدات الإنسانية إلى قطاع ‏غزة، لم تعد كافية على الإطلاق، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات وخطوات سياسية جادة. ‏

وتابع: «الأمر منوط بالإسرائيليين، يجب أن ‏يجعلوا قوافل المساعدات تتدفق بشكل مستمر، وعليهم أن يوفروا كل عوامل الأمان لها لتصل إلى السكان في ‏الجنوب والشمال والوسط الذين يحتاجون للطعام والماء والدواء». ‏

وشدد على ضرورة وقف العمليات العسكرية وإطلاق النار وتحقيق السلام، وإطلاق سراح المحتجزين، مؤكدا أن ‏السلام هو السبيل الوحيد لمعالجة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، قائلا: «السلام هو الضوء في آخر النفق الذي ‏سيعيد الأمل للسكان».‏

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك