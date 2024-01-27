الصحة العالمية: المرضى في مستشفيات غزة يستجدون الماء والطعام والدواء

قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، كريستيان لندمير، إن الكثير من سكان قطاع غزة يتضورون جوعا، ‏مشيرا إلى معاناة السكان من انقطاع إمدادات الماء والغذاء الكهرباء على مدى أكثر من 110 أيام. ‏

ووصف خلال مقابلة مع «‏سكاي نيوز» مساء الجمعة، الأوضاع الإنسانية بـ «الفظيعة والمروعة»، قائلا: ‏‏«المرضى في المستشفيات يستجدون الماء والطعام والدواء»، لافتا إلى تدافع السكان على شاحنات المساعدات ‏الإنسانية للحصول على أدنى احتياجات من الغذاء للبقاء على قيد الحياة. ‏

وأكد أن دعوات الأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية من أجل السماح بعبور المساعدات الإنسانية إلى قطاع ‏غزة، لم تعد كافية على الإطلاق، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات وخطوات سياسية جادة. ‏

وتابع: «الأمر منوط بالإسرائيليين، يجب أن ‏يجعلوا قوافل المساعدات تتدفق بشكل مستمر، وعليهم أن يوفروا كل عوامل الأمان لها لتصل إلى السكان في ‏الجنوب والشمال والوسط الذين يحتاجون للطعام والماء والدواء». ‏

وشدد على ضرورة وقف العمليات العسكرية وإطلاق النار وتحقيق السلام، وإطلاق سراح المحتجزين، مؤكدا أن ‏السلام هو السبيل الوحيد لمعالجة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، قائلا: «السلام هو الضوء في آخر النفق الذي ‏سيعيد الأمل للسكان».‏