جامعة قناة السويس تحقق تقدما في تصنيف ويبمتريكس

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن مختبر سايبرمتريكس أعلن فى يناير الإصدار الأول لهذا العام من تصنيف ويبمتريكس للجامعات العالمية والذى تضمن11997 جامعة عالمية من 31000 جامعة تم فحص بياناتها.

وأضاف مندور أن جامعة قناة السويس حققت تقدما عالميا ملحوظا عن العام الماضي، حيث حصلت على الترتيب 1626 مقارنة بالترتيب 1749 لعام 2023 وحققت الترتيب 38 على مستوى أفريقيا من بين 2064 جامعة إفريقية مقارنة بالترتيب 42 للعام الماضي وحققت عربيا الترتيب 46 من بين 1364 جامعة عربية، ومحليا الترتيب 15 من بين 79 جامعة مصرية.

من جهته، أوضح الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن تصنيف ويبمتريكس للجامعات العالمية هو مبادرة من قبل مختبر سايبرمتريكس أكبر هيئة للبحوث العامة فى إسبانيا ويعرف تصنيف الويب بأنه أكبر تصنيف أكاديمى لمؤسسات التعليم العالي عالميا ويقيم أداء الجامعات من أداء الصفحات الخاصة للجامعات والمعايير البحثية كل ستة أشهر.

وأضاف نائب رئيس الجامعة أن الهدف الرئيس من تصنيف مقاييس الويب هو تشجيع الوصول المفتوح إلى المعرفة التي تنتجها الجامعات.

فيما قال الدكتور سامح سعد مدير مكتب التعاون الدولي بالجامعة، أن التصنيف يقيم ٣ مؤشرات للجامعات، الأول هو مؤشر التأثير والذى يقيم محتوى صفحة الجامعة وعدد الشبكات الخارجية والفرعية المرتبطة بها، والزوار والمستفيدين منها ويقدر هذا المؤشر بنحو 50% من إجمالي الدرجات، وقد حققت جامعة قناة السويس الترتيب 6287 عالميا.

وأشار سعد إلى أن المؤشر الثاني هو الشفافية أو الانفتاح والذى يقيم كبار الباحثين والاستشهادات الخاصة بهم، ويجمع هذا المؤشر عدد استشهادات الباحثين من جوجل سكولار، ويشمل الحصر أفضل 310 باحثا للجامعة مع استثناء الأعلى 20 لمزيد من المصداقية، ويقدر هذا المؤشر بنحو 10% من إجمالي الدرجات، وحققت جامعة قناة السويس الترتيب 1340 عالميا، أما المؤشر الثالث هو التميز البحثى ويقيم أعلى الأبحاث استشهادا في 27 تخصصا في قاعدة البيانات سيماغو خلال ٥ سنوات

من 2018 حتى 2022، ويتضمن 40% من إجمالى الدرجات وحققت فيه جامعة قناة السويس الترتيب 1005 عالميا.