 تظاهروا بالصم والبكم.. ضبط عصابة تستغل تعاطف المواطنين لسرقة منازلهم في الهند - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تظاهروا بالصم والبكم.. ضبط عصابة تستغل تعاطف المواطنين لسرقة منازلهم في الهند

د ب أ
نشر في: السبت 27 يناير 2024 - 8:40 م | آخر تحديث: السبت 27 يناير 2024 - 8:44 م

ألقت شرطة دلهي القبض على أحد أفراد عصابة من اللصوص يتظاهرون بأنهم أيتام صم وبكم لكسب تعاطف الأشخاص والوصول إلى منازلهم وسرقة ممتلكاتهم الثمينة.

وقالت الشرطة إنه باعتقال شخص يدعى فينكاتيش - 19 عاما، وهو مواطن من ولاية أندرا براديش، فإنها تمكنت من حل لغز خمس حالات سطو في مناطق متفرقة، بحسب وكالة "برس تراست أوف إنديا".

ووفقا لضابط شرطة، تم الإبلاغ عن حالة سطو في جونجبورا في 16 يناير يشتبه فى أن له صلة بهذه العصابة ، حيث ذكر الضحية، وهو محام، أن بعض الأشخاص المجهولين دخلوا منزله وسرقوا العديد من الأجهزة الإلكترونية ومتعلقات أخرى ثمينة.


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