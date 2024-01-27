سياحة ومصايف الإسكندرية: التغيرات المناخية أدت لذوبان الجليد وأثرت على 45% من الثدييات البحرية

قال الدكتور محمد عبدالرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن التغيرات المناخية تسببت في ذوبان الثلوج نتيجة الانبعاثات الحرارية؛ مما تسبب في ارتفاع موج البحر في البحار والمحيطات إلى نحو متر و2 سنتيمتر، الأمر الذي زاد من سرعة التيارات البحرية وحدوث نحر في الشواطئ.

وأوضح عبدالرازق، اليوم السبت، خلال لقاء اليوم الوطني للبيئة في متحف الإسكندرية القومي، أنه للحد من تلك التأثيرات بطرق علمية، يجب وضع حواجز غاطسة من 25-30 سنتيمترا داخل البحر للحد من قوة وارتفاع الأمواج وكسر حدتها، وكذلك من خلال تغذية الشواطئ بالرمال.

وأشار عبد الرازق، إلى أن التلوث البحري أثر بالسلب على 45% من الثدييات البحرية، و21% من الطيور البحرية، كما تسبب في انقراض بعض الكائنات البحرية، ومنها السلاحف البحرية التي كانت تتغذى على قناديل البحر، وبالتالي نتج عن ذلك انتشار القناديل على الشاطئ.

وأكد أن التلوث البيئي لمياه البحر هو كل ما يضر الحياة البحرية، موضحا أنواع التلوث، ومنها التلوث البلاستيكي الذي يحدث نتيجة وجود الأكياس والزجاجات البلاستيكية، مشيرا إلى أنه بمجرد انجرافها للبحر يتغذى عليها الأسماك، والذي يعد مصدرا غذائيا هام للإنسان، متابعا أن هناك تلوث كيميائي يحدث نتيجة الصرف الزراعي وكذلك التلوث البيولوجي والتلوث النفطي.

وتابع، أيضا هناك التلوث البحري الضوئي وحدوث ضوء اصطناعي وعمليات البحث والتنقيب، والذي أثر على الأسماك التي تعيش في الظلام، وتسبب في هجرتها، كذلك التلوث السمعي الذي يحدث نتيجة محركات المراكب والغواصات، والذي أثر على الحيتان التي تعيش على الموجات الصوتية.

وأردف عبدالرازق، أنه يمكن الحد من التلوث من خلال حملات التوعية لتغيير سلوكيات رواد الشواطئ، وفصل أنابيب الأمطار عن أنابيب الصرف الصحي، وعدم تصريف الأخيرة في البحر، وعدم تسريب المواد النفطية المنقولة عبر السفن، والحد من إلقاء المواد الخطرة ونفايات السفن.