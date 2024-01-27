بريطانيا: دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية كانت خاطئة واستفزازية

قالت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم السبت: "نعتقد أن قرار جنوب إفريقيا بإحالة دعوى الإبادة الجماعية لإسرائيل في غزة على محكمة العدل الدولية كان خاطئا واستفزازيا".



وكانت وزارة الخارجية البريطانية أعربت عن "قلقها البالغ"، اليوم السبت، غداة قرار محكمة العدل الدولية الذي دعا إسرائيل إلى منع ارتكاب أي عمل يحتمل أن يرقى إلى "إبادة جماعية" في قطاع غزة، بحسب شبكة "سكاي.نيوز.عربية" الإخبارية



وقال ناطق باسم الوزارة في بيان: "نحترم دور محكمة العدل الدولية واستقلالها»، معربا عن «قلق بالغ إزاء هذه القضية التي لا تساعد على إرساء وقف دائم لإطلاق النار".



وجدّدت وزارة الخارجية تأكيدها أن إسرائيل "لديها الحق في الدفاع عن نفسها ضد حماس"، مضيفة "نعتقد أنه لا يمكن وصف تصرفات إسرائيل في غزة بأنها إبادة جماعية، ولذلك نعتقد أن قرار جنوب إفريقيا بإحالة القضية على المحكمة كان خاطئا واستفزازيا".



ودعت محكمة العدل الدولية الجمعة، إسرائيل، إلى منع ارتكاب أي عمل يحتمل أن يرقى إلى «الإبادة الجماعية» في قطاع غزة وإلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية إليه، لكن من دون الدعوة إلى وقف إطلاق النار.



ولجأت جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية متهمة إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.



وأضافت وزارة الخارجية البريطانية في بيانها «نرحّب بدعوة المحكمة إلى الإفراج الفوري عن الرهائن والحاجة إلى إيصال المزيد من المساعدات إلى غزة»، مشيرة إلى أن «الوقف الفوري لإطلاق النار ضروري لإيصال المساعدات وتحرير الرهائن. نريد بعدها إرساء وقف دائم ومستدام لإطلاق النار»، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.