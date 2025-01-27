سرايا القدس تبث رسالة مصورة من الأسيرة الإسرائيلية أربيل يهود

بثت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، رسالة مصورة من الأسيرة الإسرائيلية أربيل يهود المقرر أن يتم الإفراج عنها بعد أيام، والتي كانت محورًا للجدل في الأيام الماضية، بشأن مسار اتفاق وقف إطلاق النار بخصوص مسألة إدراجها ضمن قائمة الأسيرات المفرج عنهن.

واستعرضت الأسيرة الإسرائيلية، بياناتها شخصية عنها بما في ذلك اسمها ورقم هويتها ورقمها العسكري وتاريخ ميلادها، وقالت إنها خدمت في جيش الاحتلال منذ أكتوبر 2013 إلى أكتوبر 2015.

ووجهت رسالة لعائلتها، قائلة إنها بخير وتأمل في العودة إليهم قريبًا مثل الفتيات اللاتي تحررن في الأيام الماضية.

كما وجهت رسالة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكذلك للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلة: «أنا بخير، أطلب منكم أن تفعلوا كل جهدكم لضمان استمرار وقف إطلاق النار كما هو مخطط له، حتى يستطيع كل (الأسرى) من العودة إلى ديارهم سالمين، ويستطيع الأسرى الفلسطينيون أن يتحرروا وأن يعودوا لديارهم سالمين».

وكانت إسرائيل قد عرقلت عودة النازحين إلى شمال غزة قبل أيام، وتحججت إسرائيل بعدم تسليمها هذه الأسيرة أمس ضمن الأسيرات المفرج عنهن من قبل حركة حماس.

لكن قطر، أعلنت مساء الأحد، التوصل لتفاهم بين إسرائيل وحركة حماس بشأن الأسيرة أربيل يهودا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في منشور عبر منصة إكس، قبل نصف ساعة من منتصف ليل الأحد - الاثنين: «في إطار الجهود المستمرة التي يقودها الوسطاء، تم التوصل إلى تفاهم بين الطرفين يقضي بأن تقوم حركة حماس بتسليم الرهينة أربيل يهودا واثنان من الرهائن قبل يوم الجمعة القادم».

وأضاف: «كما ستقوم حماس بتسليم ٣ رهائن إضافيين يوم السبت وفقاً للاتفاق بالإضافة إلى تقديم معلومات عن عدد الرهائن الذين سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق».

وتابع: «في المقابل، ستسمح السلطات الإسرائيلية، ابتداءً من صباح يوم غد الاثنين، بعودة المواطنين النازحين في قطاع غزة من الجنوب إلى المناطق الشمالية من القطاع كما ستسلم قائمة بأسماء ٤٠٠ شخص ممن تم اعتقالهم منذ السابع من أكتوبر ٢٠٢٣ كل يوم أحد في المرحلة الأولى».

وبالفعل، بدأت منذ صباح اليوم، حشود من الفلسطينيين النازحين في العودة إلى شمال قطاع غزة.