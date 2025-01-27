القاهرة الإخبارية: دخول 155 شاحنة مساعدات إلى غزة منذ صباح اليوم

قال مصطفى عبدالفتاح، موفد قناة «القاهرة الإخبارية» من معبر رفح، إنّ شاحنات المساعدات تدفقت إلى معبري العوجة وكرم أبو سالم، منذ الساعات الأولى لصباح اليوم.

وأضاف «عبدالفتاح»، خلال تغطية حية للفضائية، أنّ «هناك 155 شاحنة جرى إدخالهم إلى غزة من بينها الوقود والسولار والغاز، إذ يؤشر هذا الرقم على قلة الشاحنات التي دخلت إلى القطاع».

وأشار إلى أنّ «الجهود المصرية مازالت مستمرة في ضخ مزيد من المساعدات، وتجميع شاحنات المساعدات التي تصطف في الطريق الواقع أمام معبر رفح البري».

وتابع: «الدولة المصرية تسعى إلى ضخ مزيد من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى سكان قطاع غزة في هذا التوقيت ومع كل الظروف الحالية، كما أن المنطقة اللوجستية الموجودة هنا في رفح تكتظ بمئات الشاحنات».

ولفت موفد قناة «القاهرة الإخبارية» إلى أنّ العمل مازال مستمرا على قدم وساق من أجل ضخ مزيد من المساعدات إلى سكان غزة، إذ أن هناك قافلة تابعة لـ«تحيا مصر» وصلت إلى محيط معبر رفح وتنتظر إنهاء إجراءات دخولها إلى الأراضي الفلسطينية.



