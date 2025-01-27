في الذكرى الـ80 لتحرير أوشفيتز: الناجون يحذرون من تصاعد الكراهية في العالم

حذر الناجون من معسكر أوشفيتز اليوم الاثنين، من تصاعد معاداة السامية والكراهية التي يشهدونها في العالم الحديث، وذلك أثناء تجمعهم مع قادة العالم وملوك أوروبا في إحياء الذكرى الثمانين لتحرير معسكر الموت السابق.

واجمالا تجمع 56 ناجيا داخل خيمة ضخمة أقيمت فوق بوابة وخطوط سكة حديد في موقع المعسكر السابق.

وتوقع العديد من المشاركين أن يكون هذا هو أخر احتفال رئيسي يحضره عدد كبير من مجموعة الناجين الذين أصابهم الإرهاق حيث أن أصغر أعضائها في أواخر الثمانينات .

وتضاءلت الأعداد بالفعل بشكل كبير من 200 ناج حضروا إحياء الذكرى السنوية الخامسة والسبعين.

وقتلت القوات الألمانية النازية نحو 1ر1 مليون شخص في معسكر أوشفيتس بجنوب بولندا، التي كانت تحت الاحتلال الألماني خلال الحرب العالمية الثانية.

وكان معظم الضحايا من اليهود الذين قتلوا في غرف الغاز، لكن الضحايا كان من بينهم أيضا العديد من البولنديين والغجر وأسرى الحرب السوفييت والمثليين وغيرهم ممن استهدفتهم الأيديولوجية العنصرية النازية للإبادة.

ودعت ماريان تورسكي، وهي ناجية يهودية بولندية - 98 عاما، المجتمعين إلى تحويل انتباههم إلى ضحايا المحرقة النازية "الهولوكوست"، مذكرة بأن عدد من لقوا حتفهم كان دائما أكبر بكثير من مجموعة الناجين الأصغر للغاية.

وقالت تورسكي: "لقد كنا دائما أقلية صغيرة. والآن لم يتبق منا سوى حفنة."

وقتل الألمان ما مجموعه 6 ملايين يهودي من جميع أنحاء أوروبا، مما أدى إلى إبادة ثلثي يهود أوروبا وثلث جميع اليهود في جميع أنحاء العالم.

وفي عام 2005، حددت الأمم المتحدة يوم 27 يناير/كانون الثاني يوما دوليا لإحياء ذكرى الهولوكوست.

ومثل ألمانيا كلا من المستشار أولاف شولتس والرئيس فرانك فالتر شتاينماير وهي المرة الأولى التي يحضرها أعلى زعيمين في البلاد.

وكانت هذه علامة على التزام ألمانيا المستمر بتحمل المسؤولية عن جرائم الدولة ، حتى رغم حصول حزب يميني متطرف على دعم متزايد خلال السنوات الأخيرة.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي يقود دولة تدافع عن نفسها ضد الغزو الروسي الوحشي، من بين الحاضرين، إلى جانب الرئيس البولندي أندريه دودا، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وملك بريطانيا تشارلز الثالث وغيرهم من أفراد العائلات الملكية .

وشكل الأوكرانيون ، مثل الروس ، قوام قوات الجيش الأحمر التي حررت المعسكر.

وكان ممثلو روسيا في الماضي ضيوفا رئيسيين في احتفالات الذكرى السنوية تقديرا لتحرير السوفييت للمعسكر في 27 يناير 1945 والخسائر الفادحة التي تكبدتها القوات السوفييتية في هزيمة الحلفاء لألمانيا النازية. لكن الروس لم يصبحوا موضع ترحيب منذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في عام 2022.

وأعربت القيادة الروسية عن غضبها من استبعادها من حضور الاحتفال .

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دور الجيش الأحمر في تحرير أوشفيتس، وذلك في رسالة بمناسبة ذكرى تحرير معسكر الموت النازي قبل 80 عاما.

وكتب بوتين أن الجيش الأحمر هو الذي كشف حقيقة الجرائم النازية للإنسانية.

وأضاف بوتين "سوف نتذكر دائما أن الجندي السوفييتي هو الذي هزم هذا الشر التام الرهيب وحقق النصر الذي ستبقى عظمته إلى الأبد في تاريخ العالم".

واتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بولندا وغيرها من داعمي أوكرانيا بمحاولة تشويه ذكرى الأفعال البطولية للجيش الأحمر وتدمير النصب التذكاري.