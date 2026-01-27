رئيس القابضة للمياه: مشروعات حياة كريمة أولوية قصوى لرفع كفاءة الخدمات بالقرى

تفقد المهندس أحمد جابر شحاتة، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والعضو المنتدب التنفيذي، محطتي تنقية مياه الشرب بقحافة والعزب الجديدة (المرحلة الثالثة) بمحافظة الفيوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومعدلات الإنجاز على أرض الواقع.

ورافق رئيس الشركة القابضة خلال الجولة كل من الدكتور صلاح بيومي، والدكتور أبو العباس عيسى، نائبي رئيس مجلس الإدارة، والمهندس محمد جلال، استشاري المشروعات بالشركة، حيث كان في استقبالهم المهندس وليد سعيد إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم.

وتابع رئيس القابضة الأعمال الإنشائية بمحطة تنقية مياه قحافة، المنفذة بطاقة إنتاجية تبلغ 43 ألف متر مكعب يومياً، مؤكداً ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وتطبيق أعلى المعايير الفنية لضمان دخول المحطة الخدمة في التوقيتات المقررة، بما يسهم في تحسين الإمدادات ورفع الضغوط بالمناطق المستفيدة.

كما زار المهندس أحمد جابر محطة العزب الجديدة (المرحلة الثالثة)، والتي تصل طاقتها الإنتاجية إلى 120 ألف متر مكعب يومياً، وتعد من المشروعات الحيوية لتحسين الخدمات بالمحافظة ضمن نطاق مبادرة "حياة كريمة".

وأكد شحاتة أن مشروعات "حياة كريمة" تمثل أولوية قصوى للدولة، وتحظى بمتابعة مستمرة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ لتأثيرها المباشر في تحسين جودة حياة المواطنين، مشدداً على تسريع وتيرة التنفيذ، والالتزام بمعايير الجودة والسلامة والصحة المهنية لضمان أعلى كفاءة تشغيلية للمشروعات.