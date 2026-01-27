انتحار جندي في قاعدة عسكرية جنوبي إسرائيل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، انتحار جندي في الخدمة الإلزامية داخل قاعدة عسكرية جنوبي البلاد.

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن الجيش قوله إن "جنديا في الخدمة الإلزامية انتحر يوم الاثنين في قاعدة عسكرية جنوبي إسرائيل"، دون الكشف عن هويته أو أسباب الحادث.

وأضاف الجيش أن "الشرطة العسكرية فتحت تحقيقاً في الحادث، وأن نتائجه ستُحال إلى مكتب المدعي العام العسكري".

ووفق "هآرتس"، شهد عام 2025 انتحار 22 جنديا في الخدمة الإلزامية، وهو أعلى معدل يسجل خلال 15 عاما، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وأشارت تقارير إسرائيلية في الأشهر الماضية إلى أن تصاعد عمليات الانتحار بين الجنود يرتبط بتأثيرات حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة واستمرت عامين.

وعادة ما يعاني العسكريون الإسرائيليون اضطرابات نفسية حادة بعد مشاركتهم في جرائم الإبادة بغزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني.

وبدعم أمريكي خلّفت الإبادة الإسرائيلية بغزة أكثر من 71 ألف شهيد و171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا ضخما، مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

ومنذ 10 أكتوبر الماضي، يسود اتفاق لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، تخرقه الأخيرة يوميا، ما أسفر عن استشهاد 486 وإصابة 1341 فلسطينيا، بحسب وزارة الصحة بالقطاع.