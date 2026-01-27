الشرع لـ ترامب: توحيد الجهود الدولية ضروري لمنع عودة التنظيمات الإرهابية

قالت الرئاسة السورية، في بيان، إن الرئيس السوري أحمد الشرع شدد خلال اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على «أهمية توحيد الجهود الدولية لمنع عودة التنظيمات الإرهابية، وفي مقدمتها تنظيم داعش».

وذكرت الرئاسة السورية أن الشرع وترامب اتفقا «على ضرورة تغليب لغة الحوار في حل النزاعات الإقليمية»، حيث شدد الرئيس السوري على أن الدبلوماسية النشطة هي السبيل الوحيد لتجاوز الأزمات المزمنة في المنطقة، وفقًا لوكالة «رويترز».

وأضاف البيان أن الشرع أكد «تمسك سوريا الكامل بوحدة أراضيها وسيادتها الوطنية، وحرص الدولة على الحفاظ على مؤسساتها وتعزيز السلم الأهلي».

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للصحفيين الثلاثاء، إنه أجرى «محادثة رائعة» مع الرئيس السوري أحمد الشرع.

وكان ترامب والشرع أجريا اتصالًا هاتفيًا، الاثنين الماضي، تناول «أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية واستقلالها، ودعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار، وشددا على ضرورة ضمان حقوق وحماية الشعب الكردي، ضمن إطار الدولة السورية»، وفقًا لوكالة الأنباء السورية «سانا».