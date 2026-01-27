ثنائي ليفربول يغيب عن مواجهة كاراباج بدوري أبطال أوروبا

أكد نادي ليفربول غياب لاعبيه جو جوميز وإبراهيما كوناتي عن مواجهة الفريق المقبلة أمام كاراباج، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا المقررة يوم الأربعاء.

وتعرض جوميز للإصابة خلال هزيمة الفريق أمام بورنموث في نهاية الأسبوع الماضي، وسُئل المدير الفني أرني سلوت يوم الثلاثاء عن موعد عودته، فأوضح: «لا توجد مدة محددة، لكن يمكنني التأكيد أنه لن يكون متاحًا لمباراة الغد مساءً».

وأضاف: «أتوقع عودته في وقت قصير نسبيًا».

أما كوناني، فقد غاب عن آخر مباراتين لأسباب شخصية، ولن يشارك أيضًا ضد كاراباج، وقال سلوت: «بالطبع تحدثت معه، ونحن نعلم أنه يمر بوقت صعب. آمل وأتوقع عودته قريبًا، لكنه لن يكون حاضرًا لمباراة الغد مساءً».