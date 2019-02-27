تقرير اقتصادي أوروبي ينتقد إيطاليا لتراجعها عن تطبيق «إصلاحات مهمة»

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انتقدت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، الحكومة الإيطالية في تقرير اقتصادي، وذلك لتراجعها عن تطبيق سياسات كان من شأنها المساعدة في تعزيز النمو والإنتاجية.

وعلى الرغم من أن المفوضية أشارت إلى إحراز " بعض التقدم" فيما يتعلق بقضايا معينة مثل وضع البنوك، إلا أنها حذرت من أن " زخم الإصلاح تعثر بصورة كبيرة عام 2018".

وذكرت المفوضية أن إيطاليا بجانب قبرص واليونان المثقلتين بالديون تعاني من " اختلالات كبيرة" في ظل الديون الكبيرة وارتفاع تكاليف الاقتراض .

كما انتقدت المفوضية موازنة روما لعام 2019، التي تعد المصدر الرئيسي للخلاف مع بروكسل طيلة أشهر . وتسعى الموازنة لتحفيز الاقتصاد عبر الإنفاق بصورة كبيرة على الرعاية الاجتماعية والمعاشات بالإضافة إلى خفض الضرائب.

وجاء في التقرير" موازنة 2019 تشمل إجراءات مناقضة لعناصر الإصلاحات المهمة السابقة، خاصة فيما يتعلق بالمعاشات ولا تشمل إجراءات فعالة لزيادة النمو المحتمل".

وتضمن التقرير توقعات إيجابية بالنسبة لنمو دول التكتل العام الجاري ، وإن كان " بوتيرة أكثر اعتدالا".