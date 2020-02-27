الأوقاف: قرار السعودية بتعليق منح تأشيرات العمرة مؤقت

أكد وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة أن قرار تعليق المملكة العربية السعودية المؤقت لمنح تأشيرات العمرة وزيارة الحرم النبوي الشريف يندرج تحت قاعدة "درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة".

وقال وزير الأوقاف - في بيان اليوم - إن القرار السعودي له ما يبرره من مشروعية الحفاظ على الأرواح ودفع ما يعرضها للخطر المحقق أو الغالب على الظن، في ضوء بيان الخارجية السعودية الذي أكد أن هذا الإجراء احترازي مؤقت يهدف للإسهام في كبح جماح انتشار فيروس كورونا، وأن هذا الإجراء سيخضع لإعادة التقييم المستمر.

وأوضح وزير الأوقاف أن الجميع يعلم أن الأماكن الأكثر ازدحاما أكثر عرضة لانتشار هذا الفيروس وفق ما تؤكده تقارير منظمة الصحة العالمية، ومن ثم كان قرار المملكة العربية السعودية لتخفيف حدة الزحام لمنع انتشار المرض.

ودعا وزير الأوقاف، المولى عز وجل أن يرفع كل بلاء عن البشرية أجمعين، وأن يحفظ مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين من كل داء أو بلاء.