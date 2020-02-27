أعلن أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان، أن الجامعة ستعقد، الأحد المقبل - 1 مارس، حتى 5 مارس، ورشة عمل عن مشروع إعداد وتأهيل معلمى اللاجئين والمهاجرين فى قاعة السمنار بالمبنى الإدارى.

وتشارك في الورشة (جامعة أسوان، والأزهر، و6 أكتوبر، والزقازيق، وهليوبوليس من مصر، وجامعة أثينا من اليونان، وجامعة فرديرك من قبرص، وجامعة باث من المملكة المتحدة).

وأضاف الدكتور نادى كمال عزيز جرجس مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بجامعة أسوان، أن ورشة العمل ستناقش موضوعات عديدة منها إعداد الدروس اليومية بطرق مشوقة، بحيث تشمل المناسبات العالمية، مثل يوم الأرض وغيره وطرق تدريس فاعلة مثل تعليم الأقران واستخدام تكنولوجيا التعليم والإنترنت من خلال معامل الكمبيوتر المتطورة، والفيديو كونفرنس والتى تم تجهيزها بكليات التربية فى مختلف الجامعات المشاركة وغيرها.

كما يدعم الاتحاد الأوروبى المشروع، وذلك من خلال إقامة المعامل، بتكلفة حوالى مليون جنيه لكل معمل و٣٠ جهاز كمبيوتر، وفيديوكونفرنس كامل ومكينة تصوير وطابعة.