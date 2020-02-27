فراغ السلطة مستمر في ماليزيا والبرلمان يختار رئيس الحكومة الأسبوع المقبل

قال رئيس الوزراء الماليزي المؤقت مهاتير محمد، اليوم الخميس، إن برلمان البلاد سوف ينعقد مجددا الأسبوع المقبل لتحديد من سيتولى إدارة الحكومة المقبلة، مع إمكانية إجراء انتخابات إذا لم يتمكن النواب من اتخاذ قرار.

والتقى ملك ماليزيا أعضاء البرلمان على مدار اليومين الماضيين لمحاولة معرفة الفصيل الذي قد يكون لديه القدرة على تشكيل حكومة بعد استقالة مهاتير "94 عاما"، بشكل مفاجئ يوم الاثنين الماضي.

وقال مهاتير: "النتيجة هي أنه لا يستطيع إيجاد أي شخص يحظى بأغلبية واضحة، ويقول إن الجهة الصحيحة ستكون البرلمان، وبالتالي سيتم استدعاء ديوان راكيات (البرلمان) في الثاني من الشهر المقبل".

وأضاف أنه "إذا فشل ديوان راكيات في العثور على أي شخص يتمتع بالأغلبية، فسوف يتعين علينا اللجوء إلى انتخابات مبكرة". هناك حاجة إلى تأييد 112 عضوا للحصول على الأغلبية.