 وزيرة العدل النمساوية بوسنية المولد تتلقى نحو 25 ألف رسالة كراهية - بوابة الشروق
الجمعة 28 فبراير 2020 12:02 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل يستطيع الأهلي والزمالك الصعود لنصف نهائي أفريقيا؟
النتـائـج تصويت

وزيرة العدل النمساوية بوسنية المولد تتلقى نحو 25 ألف رسالة كراهية

علم النمسا
علم النمسا
د ب أ
نشر فى : الخميس 27 فبراير 2020 - 11:48 م | آخر تحديث : الخميس 27 فبراير 2020 - 11:48 م

قالت وزيرة العدل النمساوية بوسنية المولد، ألما زاديتش، اليوم الخميس إنها تلقت 25500 رسالة كراهية عبر الإنترنت منذ أدت اليمين الدستورية في يناير.

وزاديتش هي أول مهاجرة تصبح وزيرة في النمسا بعد فرارها من الحرب البوسنة والهرسك مع والديها في سن العاشرة.

وحملت العديد من الرسائل التي تلقتها زاديتش طبيعة معادية للهجرة أو تنم عن التمييز على أساس الجنس أو معادية للمسلمين، رغم أن زاديتش ليست مسلمة، كما تلقت تهديدات بالقتل، وبالتالي باتت تحت حماية الشرطة.

ونقلت مجلة "إنسايدر" الأسبوعية عن الوزيرة المنتمية لتيار الخضر "35 عاما" أن رسائل الكراهية التي تجاوز عددها 25 ألف رسالة، قد تؤدي إلى اتخاذ إجراءات جنائية ضد مرسليها، الذين استخدم العديد منهم أسماءهم الحقيقية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك