وزيرة العدل النمساوية بوسنية المولد تتلقى نحو 25 ألف رسالة كراهية

قالت وزيرة العدل النمساوية بوسنية المولد، ألما زاديتش، اليوم الخميس إنها تلقت 25500 رسالة كراهية عبر الإنترنت منذ أدت اليمين الدستورية في يناير.

وزاديتش هي أول مهاجرة تصبح وزيرة في النمسا بعد فرارها من الحرب البوسنة والهرسك مع والديها في سن العاشرة.

وحملت العديد من الرسائل التي تلقتها زاديتش طبيعة معادية للهجرة أو تنم عن التمييز على أساس الجنس أو معادية للمسلمين، رغم أن زاديتش ليست مسلمة، كما تلقت تهديدات بالقتل، وبالتالي باتت تحت حماية الشرطة.

ونقلت مجلة "إنسايدر" الأسبوعية عن الوزيرة المنتمية لتيار الخضر "35 عاما" أن رسائل الكراهية التي تجاوز عددها 25 ألف رسالة، قد تؤدي إلى اتخاذ إجراءات جنائية ضد مرسليها، الذين استخدم العديد منهم أسماءهم الحقيقية.