السعودية تنفي ظهور إصابة بفيروس كورونا في الدمام

نفت وزارة الصحة السعودية، ما تناولته وسائل التواصل الاجتماعي حول إصابة شخص بفيروس كورونا الجديد في أحد مستشفيات مدينة الدمام شرق المملكة العربية السعودية.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبد العالي، في بيان له صباح اليوم الخميس، "لا صحة للتغريدة المزورة المتداولة حول تسجيل إصابة بفيروس كورونا الجديد في الدمام".

ودعا متحدث الوزارة الجميع إلى التواصل مع المصادر الرسمية حال وجود أي استفسار عن الفيروس، وأخذ المعلومات من مصادرها فقط، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وكانت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد أكدت الليلة الماضية عدم صحة الإشاعات المتداولة بشأن إغلاق منفذ جسر الملك فهد الذي يربط المملكة مع البحرين من الجهة الشرقية تزامنا مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المنامة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية"واس" عن مدير إدارة الاتصال المؤسسي المكلف بالمؤسسة عبدالعزيز العليوي قوله " حركة عبور المسافرين وإنهاء إجراءات سفرهم عبر جسر الملك فهد في وضعها الطبيعي وجميع الإدارات تؤدي أعمالها وفق المعتاد"، مؤكدًا "عدم صحة الإشاعات المتداولة بشأن إغلاق منفذ الجسر".