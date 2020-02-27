علي ربيع ومصطفى خاطر يواصلان تصوير «وصل أمانة»

يواصل الفنانان علي ربيع ومصطفى خاطر، تصوير المسلسل الجديد "وصل أمانة"، والمقرر عرضه في موسم رمضان المقبل.



المسلسل يعتمد على فكرة الحلقات المنفصلة المتصلة ويظهر خلاله عدد كبير من ضيوف الشرف، وهو من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج معتز التوني.



يذكر أن علي ربيع، قدم مسلسل "فكرة بمليون جنيه" رمضان الماضي، وشاركه البطولة كلا من صابرين، وصلاح عبد الله، وكريم عفيفى، وسهر الصايغ، وولاء الشريف، وطارق عبد العزيز، وأحمد خالد صالح، وخالد عليش، وإخراج وائل إحسان.



وقدم خاطر مسلسل "طلقة حظ"، وشاركه البطولة الفنانون آيتن عامر، ومحمد أنور، وهبة مجدي، وأحمد ماهر، وأحمد ‏التهامي، وإنعام سالوسة، وإيمي سالم، ومحمود حافظ، وحسني شتا، وخالد أنور، ومن تأليف إيهاب بليبل، وإخراج ‏أحمد خالد أمين.