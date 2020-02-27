تعديلات في تشكيل مانشستر يونايتد أمام كلوب بروج باليوروباليج

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أعلن النرويجي أولى جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، عن تشكيل فريقه لمواجهة كلوب بروج البلجيكي، والتي ستُقام مساء اليوم الخميس في إياب دور الـ32 من الدوري الأوروبي على ملعب أولد ترافورد.

وجاء تشكيل اليونايتد على النحو التالي:

حراسة المرمى: سيرجيو روميرو

خط الدفاع: آرون فان بيساكا، إيريك بايلي، هاري ماجواير، لوك شو

خط الوسط: سكوت مكتوميناي، فريديريكو رودريجيز سانتوس «فريد»، خوان ماتا، برونو فيرنانديز

خط الهجوم: دانيال جيمس، أوديون إيجالو

وعلى مقاعد البدلاء كلا من: ديفيد دي خيا، فيكتور لينديلوف، براندون ويليامس، جيسي لينجارد، نيمانيا ماتيتش، تاهيت شونج، ماسون جرينوود

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، والتي جمعتهما على ملعب جان برايدال.