الخارجية التركية: أنقرة أكدت للجانب الروسي ضرورة وقف إطلاق النار في إدلب

أعلنت وزارة الخارجية التركية، أن أنقرة أكدت خلال مباحثات مع وفد روسي حول مدينة إدلب السورية، ضرورة وقف إطلاق النار، وفقًا لما أوردته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل منذ قليل.

وأشارت الخارجية التركية إلى بحث الخطوات التي يمكن اتخاذها بهذا الصدد.

وكانت أنقرة، فشلت في إقناع روسيا بممارسة ضغط على الرئيس السوري بشار الأسد لسحب جيشه -الذي بدأ عمليات عسكرية لاستعادة إدلب من فصائل مدعومة تركيًا- من المدينة.

وتنفذ القوات السورية التي تدعمها حملة جوية روسية هجوما في أجزاء من محافظة إدلب بالقرب من تركيا، الأمر الذي دفع آلاف المدنيين للنزوح، ودفع تركيا للمطالبة بوقف إطلاق النار.

وتتهم موسكو تركيا بالاستخفاف بالاتفاقات التي أبرمتها معها بشأن الحرب الدائرة منذ تسع سنوات في سوريا، كما تتهمها بالفشل في كبح جماح المتشددين في إدلب، الذين قالت إنهم يشنون هجمات على القوات السورية والروسية.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن المواجهات في شمال غرب سوريا «بلغت مستوى مرعبا»، وأدت إلى فرار 900 ألف شخص منذ بدء هجوم الجيش السوري في ديسمبر الماضي.