نائب محافظ جنوب سيناء تتابع سير العملية التعليمية بالطور

تابعت المهندسة إيناس سمير حافظ، نائب محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، سير العملية التعليمية بإدارة الطور التعليمية، للوقوف على مدى انتظام اليوم الدراسي داخل المدارس.

وزارت نائب المحافظ، مدرسة الشهيد محمود ناجي الثانوية العسكرية، يرافقها أحمد غيث مدير عام إدارة طور سيناء التعليمية، وتفقدت حجرات المناهل، والفصول الدراسية، وناقشت الطلاب في موضوع الدرس، واستمعت إلى رأى الطلاب حول منظومة التعليم الجديد.

وطالبت نائب المحافظ المعلمين بزيادة تفعيل الأنشطة التعليمية التي تجذب الطلاب للمدرسة، مشيدة بالجهود التي يبذلها جميع المعلمين بالمحافظة، للارتقاء بالعملية التعليمية.