 كوريا الجنوبية تسجل 334 حالة إصابة إضافية بكورونا والحصيلة الإجمالية ترتفع إلى 1595 - بوابة الشروق
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كوريا الجنوبية تسجل 334 حالة إصابة إضافية بكورونا والحصيلة الإجمالية ترتفع إلى 1595


نشر فى : الخميس 27 فبراير 2020 - 7:05 ص | آخر تحديث : الخميس 27 فبراير 2020 - 7:05 ص

 (د ب أ)

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الخميس تسجيل 334 حالة إصابة إضافية بفيروس كورونا ، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 1595.

وفي غضون ذلك، أعلنت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تأجيل مناورات عسكرية مشتركة.


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