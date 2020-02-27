كوريا الجنوبية تسجل 334 حالة إصابة إضافية بكورونا والحصيلة الإجمالية ترتفع إلى 1595

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(د ب أ)
أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الخميس تسجيل 334 حالة إصابة إضافية بفيروس كورونا ، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 1595.
وفي غضون ذلك، أعلنت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تأجيل مناورات عسكرية مشتركة.