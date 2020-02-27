كوريا الجنوبية تسجل 334 حالة إصابة إضافية بكورونا والحصيلة الإجمالية ترتفع إلى 1595

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

(د ب أ)

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الخميس تسجيل 334 حالة إصابة إضافية بفيروس كورونا ، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 1595.

وفي غضون ذلك، أعلنت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تأجيل مناورات عسكرية مشتركة.